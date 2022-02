Fußball, Kreisliga B : „Neben dem Fußball haben wir das Bierchen vermisst“

Ratingen Daniel Otto, der Kapitän des ASC Ratingen-West, spricht über die Rückkehr auf den Platz seit Corona und die Ziele des B-Ligisten, der sich mit dem ehemaligen Tiefenbroicher Berat Shakiri verstärkt hat.

Das Internetportal Fupa.net lässt in seinem Wintercheck Amateurfußballer vom Niederrhein zu Wort kommen. In diesem Fall Daniel Otto, Kapitän des B-Ligisten ASC Ratingen-West.

Otto Für den ASC Ratingen-West ist es, nach dem Aufstieg 2019/20 in die Kreisliga B, die erste vollständige Hinrunde. Nach dem Abbruch in der vergangenen Spielzeit konnten wir uns im Sommer nochmals deutlich verstärken. Zum einen konnten wir starke Eigengewächse wie zum Beispiel Lennart Stahr, Yves Just, Matti Lauing, Marcus Zur und Miguel Kallbach im Verein halten, worüber wir sehr glücklich sind, und zum anderen gute Spieler wie Fabian Mikolajczak und Daniel Benger mit hervorragender Spielqualität für uns gewinnen. Das klare Ziel für diese Saison ist somit ein Mittelfeldplatz, demnach der Klassenverbleib, was mit der aktuellen Platzierung (Tabellenplatz 9) bisher sogar übertroffen wurde. Unsere Erwartungen sind derzeit also übererfüllt, wir freuen uns schon sehr auf die Rückrunde.