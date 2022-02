Umzug : Agentur aus Monheim ist jetzt in Heiligenhaus heimisch

Agentur aus Monheim ist jetzt in Heiligenhaus heimisch

Die Wirtschaftförderung der Stadt hat dabei geholfen, entsprechende Räume an der Mittelstraße zu finden. Hier wagt die Agentur den Neustart.

(sade) Mit neuem Namen, neuem Logo und neuen Services startet Ralf Steinmeier mit seinem Team in der Heimat durch: Die Full-Service-Agentur „it works Marketing“ (vorher „it works Design Werbeagentur“) ist nun aus einem Monheimer Büro im Industrieviertel an die Heiligenhauser Mittelstraße 2 gezogen und wagt den Neustart.

„Ein Schwerpunkt unserer Arbeit waren bisher Messen und Events, da die Branche in den letzten zwei Jahren wirtschaftlich schwer gebeutelt ist, haben wir uns neu orientiert“, sagt Steinmeier, bei dem die Pandemie für ein grundsätzliches Umdenken sorgte. Die Agentur hat Kunden im Kölner Raum, beispielsweise aus der Lebensmittel- und Süßwarenbranche, die räumliche Nähe war wichtig, bisher – Homeoffice und andere Kommunikationsformen würden das Arbeiten heute verändern. Und da Steinmeier ohnehin in Heiligenhaus lebt, lag der Schritt nahe, in der Heimat zu bleiben. Das tägliche Pendeln auf einer 40 Kilometern langen Strecke, auf der Stau nicht selten sei, fehlt ihm nicht. „Ich habe jetzt einen Arbeitsweg von knapp einer Minute, das ist deutlich nachhaltiger“, findet Steinmeier.