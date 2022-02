Fußball, Testspiele : Doppelpack im Sportpark

Stefan Rott (mitte), hier im Jahr 2015 in Diensten von Ratingen 04/19 in der Oberliga, kommt nun mit Landesligist TSV Meerbusch II zum Test gegen den Bezirksligisten 04/19 II. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Zweimal Fußball im Sportpark: Zunächst testet die Bezirksliga-Reserve von Ratingen 04/19, dann der Oberliga-Kader. Für beide geht es gegen Landesligisten: Erst ist der TSV Meerbusch II der Gast, dann der Mülheimer FC.

Die Bezirksliga-Fußballer von Ratingen 04/19 II testen munter weiter. Am Sonntag steht das sechste Vorbereitungsspiel für das Team von Trainer Thorsten Ridder an, es geht gegen den klassenhöheren Landesligisten TSV Meerbusch II. Die Partie wird um 13 Uhr im Sportpark am Götschenbeck angepfiffen. Für Zuschauer lohnt sich ein Besuch gleich doppelt, denn im Anschluss an dieses Match findet das Vorbereitungsspiel der Oberliga-Mannschaft von Ratingen 04/19 gegen den Landesligisten FC Mülheim statt.

Die Bezirksliga-Kicker von 04/19 II spielen bekanntlich gegen den Abstieg. Ähnlich ergeht es den Meerbuschern, die in der Landesliga auf einem Abstiegsplatz rangieren und es schwer haben werden, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Somit dürfte dieses Spiel eine Begegnung auf Augenhöhe werden, denn die Ratinger Reserve hat von den bisherigen fünf Testspielen vier gewonnen und einmal unentschieden gespielt, ist also noch ungeschlagen.

Diesen Nimbus will das Ridder-Team unbedingt verteidigen. Die Gäste haben zuletzt in der Meisterschaft drei hohe Niederlagen kassiert, sind also momentan nicht in Bestform. Dennoch ist Meerbusch II nicht zu unterschätzen. Man hat sich als Saisonziel den Klassenerhalt vorgenommen. Das will das Meerbuscher Team um den ehemaligen Ratinger Verteidiger Stefan Rott unbedingt erreichen.

04/19 II hat beim 1:1 gegen den Landesligisten BW Mintard zuletzt seine gute Form erneut gezeigt und will daran gegen die Meerbuscher anknüpfen. Personell hat das Ratinger Team keine Sorgen. Trainer Ridder hat sogar zwei weitere Spieler im Kader. Daniel Anselm hat sich impfen lassen und darf am Sonntag wieder spielen. Neu im Kader der Ratinger ist Asri Bajram. Der 22-jährige Linksverteidiger war in den vergangenen zwei Jahren inaktiv, hat zuvor für den Landesligisten Fichte Lintfort gespielt.