Benrather Hauptschule zieht im Frühjahr in den Neubau an die Melanchtonstraße : Im Neubau soll alles besser werden

Tobias Steiger (r.) ist zum Schuljahrsbeginn als Schulleiter an die Benrather Hauptschule gewechselt. Sein Vorgänger Hans-Jürgen Gührke wechselt diese Woche ins zweite Glied. Er möchte nur noch unterrichten. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf An der Benrather Hauptschule war zuletzt viel Unterricht ausgefallen. Das Schulleiter-Team hat dafür jedoch eine Erklärung – und hofft auf viele Anmeldungen. Die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen startet heute.

Dieser Spitzenplatz hat in der Benrather Hauptschule für wenig Freude gesorgt: Das Land hatte Anfang des Jahres für die Landeshauptstadt ein Ranking der Schulen aufbereitet, in denen im Schuljahr 2018/2019 sowie im ersten Schulhalbjahr 2019/2020 die meisten Unterichtstunden ausgefallen sind. Unter den ersten fünf waren mit der Benrather Hauptschule und der Garather Fritz-Henkel-Hauptschule sowie der dortigen Gesamtschule drei weiterführende Schulen aus dem Düsseldorfer Süden. Alle drei weisen aber eine Besonderheit auf, die nicht in die Statistik eingeflossen ist: Die beiden Garather Schulen teilten sich ein Schulgebäude, und während die Hauptschule inzwischen ausgelaufen ist, wurde parallel die Gesamtschule aufgebaut. Solch ein Umstand gepaart mit Lehrermangel macht das Durchführen von Unterricht nicht eben einfacher.

Und auch der Spitzenplatz der Benrather Hauptschule war vor allem im ersten vom Land beleuchteten Schuljahr einem baulichen Umstand geschuldet. Im Januar 2019 zog die Schule aus ihrem maroden Schulgebäude an der Melanchthonstraße in ein für sie umgebautes Bürogebäude an der Kappeler Straße um. Weil dort aber eine Außentreppe, die gleichzeitig als Fluchtweg im Brandfall diente, fehlte, ließ der damals zuständige Schulleiter Hans-Jürgen Gührke den Unterricht mit Rückendeckung der Schulbehörde 14 Tage später beginnen. „Weil der Abriss an der Melanchthonstraße schon begonnen hatte, konnten wir dort auch nicht länger bleiben“, sagt er dazu.

Dieses Frühjahr soll der Rückzug an die Melanchthonstraße erfolgen, in den Neubau, der eigentlich schon im Herbst hätte fertig sein sollen. Wegen Corona und der Lieferengpässe hatte sich das verzögert. „Die ganze Schulgemeinde freut sich auf unser neues Gebäude“, sagt Tobias Steiger. Er wechselte zum Schuljahrsbeginn von der ausgelaufenen Garather Fritz-Henkel-Schule in die Position des Schulleiters nach Benrath. Nächste Woche zieht sich Gührke von seinem Posten als Stellvertreter zurück und rückt ins zweite Glied. Weiter unterrichten will der 68-Jährige aber, so lange er noch mag und ihn die Bezirksregierung lässt. In Steiger habe er seinen Wunschkandidaten für die Leitungsstelle gefunden, sagt Gührke.

Am heutigen Montag startet auch an der Benrather Hauptschule das Anmeldeverfahren, das bis Donnerstag läuft. Vergangenes Jahr konnten mit 41 Kindern zwei Eingangsklassen gebildet werden, auf ähnlich gute Zahlen im Hinblick auf den attraktiven Nebau mit seinen pädagogischen Möglichkeiten setzen Steiger und Gührke jetzt. „Man muss den hohen Ausfall an Unterricht immer in Beziehung zum Personalschlüssel setzen. Wenn von 28 Kollegen vier längerfristig krank geschrieben sind, dann ist das für eine Schule wie unsere viel schwieriger aufzufangen“, sagt Gührke. Auch das Land hatte zu seiner Erhebung erläutert, dass die Zahlen eine ungleiche Belastung der Schulformen zeigten, die im ganzen Land zu sehen sei. Haupt-, Real- und Gesamtschulen hätten häufig einen weitaus höheren Ausfall an Schulstunden als Gymnasien.

Tobias Steiger, der die Fächer Geschichte und Erdkunde unterrichtet, gehört zu den Lehrern, die sich ganz bewusst die Hauptschule ausgesucht haben. Ein Grund dafür ist auch die „Ehrlichkeit unserer Schüler“, wie er sagt. Schulleiter wollte er werden, weil er das Gefühl hat, dass er in der „Lage ist, Schule verändern zu können.“