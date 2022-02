Nach der Flutkatastrophe : Noch immer viele Firmen ohne Elementarschutz

Düsseldorf Nach der Flutkatastrophe stieg die Zahl der Abschlüsse aber um ein Mehrfaches. Bisher dürfte von mehr als acht Milliarden Euro versichertem Schaden die Hälfte ausgezahlt worden sein.

Die Flutkatastrophe habe die Probleme stärker ins Bewusstsein gerückt. Etwa 99 Prozent der Schäden seien versicherbar. „Mit einer Quote von 50 Prozent an Elementarversicherungen können wir nicht zufrieden sein“, so Leitermann. Die Elementarschadenabsicherung kostet nach seiner Einschätzung einen Gewerbebetrieb etwa zehn bis 20 Prozent mehr an Prämie gegenüber der bisherigen Absicherung.