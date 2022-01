Premiere der Lichterschau im Benrather Schlosspark : BV 9 lehnt Linken-Antrag zum Verbot von Lumagica ab

Düsseldorf Linken-Mitglied Rita Kiwitt bewertet die Schau als Lichtverschmutzung. Grünen-Ratsherr Uwe Warnecke weist daraufhin, dass die Behörden der Stadt alles geprüft und die Lichterschau genehmigt hätten.

In der Sitzung der Bezirksvertretung 9 am vergangenen Freitagnachmittag saß Linken-Vertreterin Rita Kiwitt mit ihrem Antrag für ein mögliches Verbot einer Wiederholung der Lichterschau Lumagica im Benrather Schlosspark auf verlorenem Posten. Das Abstimmungsergebnis fiel mit 17:1-Stimmen eindeutig zugunsten einer möglichen Wiederholung der Veranstaltung aus. Die hatte der Veranstalter bereits mit dem Hinweis für den Winter 2022/2023 angekündigt, dann „einen drauflegen“ zu wollen.

Kiwitt hatte in ihrem Antrag formuliert, dass durch die zigtausenden Lichter Flora und Fauna in ihrer Winterruhe gestört worden wären. Vom 19. November bis 9. Januar jeweils in der Zeit von 17 bis 22 Uhr hatte das private Unternehmen die Gärten des Schlossparks mit Lichtskulpturen illuminiert.