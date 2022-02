Rat verabschiedete 2019 das 1000-Bäume-Konzept : Anwohnerprotest gegen neue Straßenbäume

Viele Anwohner sind gegen die Pläne, neue Straßenbäume auf einem Parkstreifen Am Mönchgraben zu pflanzen. Foto: Andrea Röhrig

Benrath In der Anwohnerstraße Am Mönchgraben sollen sieben neue Bäume gepflanzt werden. Das entschied die Bezirksvertretung 9 im vergangenen September einstimmig. Dafür fallen mindestens zwei Parkplätze weg. Das ärgert viele Bewohner der Straße, die sich übergangen fühlen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Als der Stadtrat 2018 unter der Führung der Ampel-Kooperation von SPD, FDP und Grüne beschloss, innerhalb eines Stadtbaumkonzeptes von 2019 bis 2023 rund 1000 neue Bäume in der Stadt zu pflanzen und dafür pro Pflanzsaison rund eine Million Euro freizugeben, hat wohl niemand mit Protest von Anwohnern gerechnet, wie er sich nun in den vergangenen Monaten gebildet hat.

Nachdem Pfingststurm Ela 2014 in Düsseldorf gewütet und dabei Tausende Bäume wie Streichhölzer umgeknickt hatte, war der Verwaltung klar, dass man neue Bäume auch gegen den Klimawandel wird pflanzen müssen. So wurde 2015 als Arbeitspapier ein „Rahmenkonzept für die Pflanzung von zusätzlichen 1000 Bäumen, insbesondere an Straßen und Plätzen in Quartieren mit Bedarf an ökologischer und klimatischer Verbesserung“ erstellt, das dann drei Jahre später in den Ratsbeschluss mündete.

Info Stadtbaumkonzept läuft bis 2023 Programm Im Stadtbaumkonzept werden Bäume gepflanzt oder saniert. Dafür wurde für die Jahre 2019 bis 2023 jeweils eine Million Euro bereitgestellt. 3. Pflanzperiode Bis zum Frühjahr werden 87 neue Bäumstand­orte geschaffen, 65 Baumgruben wiederbepflanzt sowie 42 Baumgruben saniert.



Hintergrund Düsseldorf braucht mehr Bäume, um die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern. In den vergangenen vier Jahren gab es drei zu heiße und trockene Sommer.

Doch mit der jetzt begonnenen dritten Pflanzsaison melden sich Anwohner vom nördlichsten bis zum südlichsten Zipfel der Stadt kritisch zu Wort. Immer geht es darum, dass für die Bäume Parkplätze im Straßenraum weichen müssen. Denn auch fern der Innenstadt gibt es in den Vierteln Parkdruck. So war es im September 2021 in Garath an der Walter-Kyllmann-Straße sowie Ende 2021 in Stockum an der Novalisstraße und in Kalkum am Kleiansring, alles ruhige Wohnstraßen.

Die Anwohner in Garath hatten das Glück, dass bei ihnen die Arbeiten noch nicht begonnen hatten und so bei einem Ortstermin, an dem neben den Bürgern auch Mitglieder der Bezirksvertretung 10 und der Verwaltung teilgenommen hatten, in gemeinsamer Absprache andere Baumstandorte gefunden wurden.

Die nun betroffenen Anwohner von der Straße Am Mönchgraben in der Paulsmühle würden sich eine ähnliche Vorgehensweise auch bei ihnen vor der Tür wünschen. Doch seit Ende Januar ist die Baustelle eingerichtet, und es sind auch schon zwei Löcher ausgehoben worden. Anwohnerin Annette Lienen hat auf diese Art davon erfahren, dass auf dem Parkstreifen sieben neue Straßenbäume gepflanzt werden sollen: „Hier leben viele ältere Menschen, wo sollen denn die Pflege- und Paketdienste parken, wo die Familienangehörigen, die zu Besuch kommen?“ Dass dafür nur zwei oder allerhöchstens drei Parkplätze entlang der Häuserreihe von Hausnummer 25 bis 125 wegfallen sollen, wie auch Bezirkverwaltungstellenleiter Nils Dolle auf Anfrage unserer Redaktion erläutert, das mag Lienen nicht glauben. Dabei bekommt sie Rückendeckung von jeder Menge Nachbarn, die sich gestern Mittag zu einem Termin an der Baustelle versammelt haben. Darunter sind Malermeister Thomas Wimmers, Gabriele Spengler, Elke Kunte, Leo Braun, Wilhelm und Monika Verfürth, Gisela Kaiser, Katharina und Gerhard Noparlik, Helga und Manfred Hillenbrand und das Ehepaar Schmittay.

Alle reden aufgeregt durcheinander, reden von einem Schildbürgerstreich, dass sie doch direkt am Wald wohnten, sie alle Gärten hätten, in denen Bäume stünden. Kurz und gut – niemand von ihnen kann und will nachvollziehen, warum nun diese Bäume ihnen ausgerechnet vor die Tür gepflanzt werden. „Das ist reine Schikane“, schimpft Leo Braun. „Ein Schildbürgerstreich“, ergänzt Thomas Wimmers.

Weil seine Frau Monika auf den Rollstuhl und deswegen auf einen Parkplatz vor der Haustür angewiesen ist, will Wilhelm Verfürth nun einen Behindertenparkplatz beantragen. Das war bislang nicht nötig, auch wenn jetzt schon viele Anwohner der Straße Am Wald, die dort keinen Parkplatz fänden, Am Mönchgraben parkten.

Annette Lienen war in den vergangenen Tagen nicht untätig. Sie hat Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf (CDU) angeschrieben und sich auch an das für sie zuständige Ratsmitglied Peter Labouvie (CDU) gewandt. Beide verweisen auf einen einstimmigen Beschluss der zuständigen Bezirksvertretung 9 aus dem September 2021. Der beinhaltet das Pflanzen von 14 neuen Bäumen im Stadtbezirk, darunter sieben in der Paulsmühle. „Und warum sollen alle für Benrath geplanten neuen Bäume bei uns hinkommen?“, fragt sich Annette Lienen. Peter Labouvie machte sich am vergangenen Samstagvormittag ein Bild vor Ort und war dabei der Meinung, dass sich die Parksituation zu dem Zeitpunkt als nicht so dramatisch dargestellt habe. Auch er verweist auf den einstimmigen Beschluss aus der BV 9.

Die Kritik der Anwohner bezieht sich vor allem auch darauf, dass im Vorfeld niemand mit ihnen gesprochen hat. „Das hätten wir uns alle gewünscht“, sagen sie unisono. So viel Gegenwehr aus der Bevölkerung hat es nach Angaben von Verwaltungsstellenleiter Nils Dolle noch bei keiner Maßnahme im Stadtbezirk zum Stadtbaumkonzept gegeben. Vielleicht ist auch diesem Umstand geschuldet, dass es, wie er sagt, bei der Kommunikation durch die Verwaltung sicherlich Luft nach oben gegeben hätte. Er verweist darauf, dass es für das Gartenamt immer schwieriger werde, neue Standorte zu finden. „Überall dort, wo Leitungen und Kabel liegen, können keine neuen Straßenbaumbäume gepflanzt werden.“ Außerdem müssen der Erhalt einer ausreichenden Gehwegbreite, Grundstückszufahrten, Rettungswege und der Abstand zur Straßenbeleuchtung berücksichtigt werden.