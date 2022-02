Entwicklungsgesellschaft Küssdenfrosch soll Bunker übernehmen : Jecke freuen sich über Bunker-Rettung

Seit 1975 wird das Weltkriegsgebäude an der Paulsmühlenstraße von den Paulsmühler Jecken genutzt. Foto: Günter von Ameln (vam)

Benrath Der Stadtrat soll den Kauf am Donnerstag in seiner nichtöffentlichen Sitzung beschließen. Rund 600.000 Euro bezahlt die Stadt an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

In der heutigen Ratssitzung im nichtöffentlichen Teil soll die Politik dem Ankauf des Paulsmühler Bunkers durch die Stadt zustimmen. Die tritt dabei sozusagen nur als eine Art Zwischenhändler auf. Der Weltkriegsbunker geht anschließend an die Entwicklungsgesellschaft Küssdenfrosch über. Dessen Geschäftsführer Andreas Knapp hatte sich vergangenes Jahr das Ziel gesetzt, das Gebäude vor möglichen Spekulanten zu retten. Die bisherige Eigentümerin, die Bundesanstalt für Immobilien, hatte 2019 beschlossen, sich von dem Bau trennen zu wollen. Die Stadt hatte ein Vorkaufsrecht, das sie nun ziehen will.

Der Bunker soll als Stadtteilzentrum ausgebaut werden. Für den zuständigen CDU-Ratsherrn Peter Labouvie verträgt dieser im Osten Benraths liegende Siedlungsraum zwei solcher Einrichtungen. An der Telleringstraße befindet sich auch das unter Führung des Jugendamtes stehende Benrather Bürgerhaus. Dessen Existenz sieht Labouvie durch den Ausbau von Angeboten für Vereine und Institutionen an der benachbarten Paulsmühlenstraße nicht gefährdet. Hauptmieter ist und soll auch bleiben der Karnevalsverein Paulsmühler Jecken. Bislang bedienen beide Einrichtungen ein unterschiedliches Klientel. So hat der Bunker zum Beispiel einen großen Veranstaltungsraum, der für Partys, aber auch für Bürgerversammlungen genutzt wird. Daran soll sich nichts ändern.

Dirk Angerhausen, der die CDU in der Bezirksvertretung 9 über viele Jahre als Fraktionsvorsitzender vertreten hat, freut sich, dass der Rat heute diese Entscheidung fällen soll. Er sitzt inzwischen selbst für den Stadtteil Hassels im Stadtrat: „Die CDU im Stadtbezirk 9 hatte die Rettung des Paulsmühler Bunkers für die Kommunalwahl 2020 im Wahlprogramm stehen.“ Dieses Versprechen könne nun erfüllt werden, so Angerhausen, der betont, wie wichtig die Geschlossenheit der BV über alle Parteigrenzen hinweg bei dem Thema gewesen sei.

Und auch Michael Geier, Vorsitzender des Karnevalsvereins kann mit seinen Mitgliedern endlich durchatmen: „In den vergangenen Monaten hing ja über uns dieses Damoklesschwert mit einem möglichen Verkauf an einen Investor, der uns dann aus der Immobilie wirft.“ Das hat Küssdenfrosch-Chef Andreas Knapp nicht vor. Er sagte vor einem Jahr im Interview mit unserer Redaktion, dass er froh sei, wenn die Paulsmühler Jecken sich weiter um den Bunker kümmerten.