Gut gemacht : Wunschbaum für Obdachlose mit Hund

Natasa Ramic hat eine Aktion gestartet, bei der man noch mitmachen kann. Einige Vereine waren schon für den guten Zweck aktiv.

Hunde sind für viele Obdachlose treue Begleiter und engster Bezugspunkt. In einer besonderen Spendenaktion sammelt Natasa Ramic in Zusammenarbeit mit „fiftyfifty underdog“ jetzt für diese Menschen und ihre Tiere. Sie hat in ihrem sind Hundesalon „Schnipp schnapp Fell ab“ an der Kampstraße in Wersten einen Weihnachtsbaum mit besonderen Wünschen geschmückt: „Am Weihnachtsbaum hängen Sterne von „fiftyfifty underdog“ mit den Wünschen von Obdachlosen. Die kann man bei uns ziehen und erfüllen“, sagt sie. Übergeben werden die Geschenke von der Organisation dann später an die Obdachlosen und ihre Hunde.