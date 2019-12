Chor des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums singt im WDR-Wettbewerb : Daumen drücken und für Encore anrufen

Der Chor des Annette-Gymnasiums möchte heute im Wettbewerb „Bester Chor im Westen“ den Sprung ins Finale schaffen.

Was für ein großartiger Erfolg: „Encore“ – einer von vier Chören des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums – hat es ins Halbfinale des Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ geschafft. Heute stellen sich die 60 begeisterten jungen Pop-Sänger der zweiten Runde live im WDR. Um 20:15 Uhr heißt es also Daumen drücken und das Smartphone oder Telefon in Reichweite legen: Der Sender beteiligt die Zuschauer an der Abstimmung, welcher Chor ins Finale kommt. Die Nummer wird während der Sendung eingeblendet. Beim Vorentscheid setzte sich „Encore“ mit einer A-cappella-Version des Rammstein-Songs „Engel“ gegen neun Konkurrenten durch.