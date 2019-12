Kinderbuch aus Benrath : Hanni und Paula müssen Rätsel lösen

Das erste Abenteuer von Hanni und Paula ist in Zusammenarbeit von Drucker Ingo Nowak, Zeichner Peter Müller und Autor Marcel Brenneke entstanden. Foto: Anne Orthen (ort)

Benrath Marcel Brenneke hat ein Kinderbuch geschrieben, das im Düsseldorfer Süden spielt. Jetzt ist es auch gedruckt erhältlich.

Marcel Brenneke schreibt Geschichten für seine beiden Töchter – und über sie. Johanna und Pauline Brenneke sind die Vorlagen für die Figuren Hanni und Paula, die in den Geschichten ihre Abenteuer in und um Benrath erleben. Der erste Band ist jetzt im Buchhandel erhältlich.

„Ursprünglich war die Geschichte nicht zur Veröffentlichung bestimmt“, erzählt Autor Marcel Brenneke. Er habe im Sommer aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, habe auf dem Balkon gesessen und einer Laune folgend eine Geschichte für seine Töchter geschrieben. „Man sieht es ja immer gern, wenn die Kinder lesen“, sagt er und schmunzelt. Aus der ersten Geschichte ist ein Buch entstanden, inzwischen schreibt Brenneke am siebten Abenteuer von Hanni und Paula.

Info Ein Kinderbuch aus Benrath Preis Das Buch „Hanni und Paula und das verschwundene Kreuz“ kostet 9,99 Euro. Kaufen Das Buch ist erhältlich in der Buchhandlung Dietsch, Hauptstraße 47. Außerdem kann man es auf der Website www.hanniundpaula.de bestellen. Dort gibt es auch weitere Infos.

Die Geschichten der beiden Mädchen spielen immer in Benrath, wo Familie Brenneke auch wohnt. Die Geschäfte im Ort kommen vor und auch wichtige Personen, selbstverständlich anonymisiert. „Aber wer sich hier gut auskennt, der wird vielleicht erahnen, wer mich zum Polizisten Herrn Sucher inspiriert hat“, sagt Brenneke.

In ihrer ersten Geschichte sollen Hanni und Paula eigentlich nur einkaufen, stolpern aber in ihren ersten Fall, in dem es darum geht, das verschwundene Kreuz der Kirche St. Cäcilia zu finden. Unterstützt werden sie dabei von ihren Freundinnen – auch diese sind inspiriert von den Freundinnen seiner Töchter, gibt Brenneke zu.

Aber nicht nur die Menschen aus seinem Bekanntenkreis hat der 44-jährige Autor in seinen Geschichten verarbeitet, auch die Traditionen seiner Heimat spielen eine Rolle. „In den Geschichten kommen etwa die Prummekirmes und die Wallfahrt zu Schwarzen Madonna vor“, verrät er. Der Autor will ein Stück Heimat schaffen, indem er den Stadtteil Benrath aktiv in die Geschichten einbindet, mit seinen Bräuchen, Eigenarten und der Gemeinschaft, die hier mehr gelebt werde als in anderen Stadtteilen.

Diese Gemeinschaft hat ihm dabei geholfen, aus der Geschichte von Hanni und Paula ein Buch zu machen. Denn die Zeichnungen stammen von Peter Müller. Brenneke kennt den Künstler und Architekten, die Männer sind Schützenbrüder, Müller war bis 2007 Leiter des Benrather Heimatarchivs. „Marcel hat mir von Hanni und Paula erzählt, ich habe mir während des Gesprächs Skizzen gemacht – und das Projekt hat mich nicht mehr losgelassen“, erzählt Müller. Auch im fertigen Buch ähneln die Zeichnungen Skizzen: Sie sind auf kariertem Papier gemalt, wirken liebevoll und ein wenig gekritzelt – passend zu einem Kinderbuch.