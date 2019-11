Verkaufsoffener Sonntag am 1. Dezember : Die Händler sind vorbereitet

Am Sonntag öffnen die Geschäfte in mehreren Stadtteilen von 13 bis 18 Uhr.

Am Sonntag dürfen die Geschäfte in den Düsseldorfer Stadtteilen öffnen. Eine Woche später ist die Stadtmitte mit Carlstadt und Altstadt dran. Das heißt in den Vierteln Benrath, Kaiserswerth, Oberkassel und Pempelfort ist am 1. Dezember von 13 bis 18 Uhr Einkaufszeit. Wir sprachen mit Melina Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB), welche Erwartungen die Händler an den verkaufsoffenen Sonntag haben.