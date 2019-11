Aktion des Jugendamtes „Jugend checkt Düsseldorf“ : Kinder und Jugendliche planen den Süden mit

Düsseldorf Süd Unter dem Motto „Jugend checkt Düsseldorf“ lieferte eine Jugendversammlung Verbesserungsvorschläge für die Stadtteile.

„Vorsicht Mitwirkung“ hieß es auf der Einladung, und über 50 Jugendliche aus dem Düsseldorfer Süden nutzten die Chance, ihre Ideen für den jeweils eigenen Stadtteil im Haus Spilles zu präsentieren. Das Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ organisieren das Jugendamt und der Jugendring über die Servicestelle Partizipation. In allen Stadtbezirken soll es stattfinden. Fünf Mädchen der Gruppe „Rathausviertel“ aus Benrath fotografierten und filmten Alltagssituationen in ihrer Umgebung. Sie fordern mehr Verkehrssicherheit.

Mitte November stellten bereits rund 100 Kinder im Düsseldorfer Süden ihre Ergebnisse im Städtischen Kinderclub „In der Donk“ in Hassels vor. Saskia Hoffmann vom Jugendamt: „Für die Kinder aus Jugendfreizeiteinrichtungen und Grundschulen ging es um Sauberkeit in ihrem Stadtteil, die Schulhof- und Spielplatzgestaltung und das Thema Sicherheit im Straßenverkehr.“ Kinder wünschten sich dazu eine Ampel, einen Zebrastreifen oder einen Fahrradweg.

Zu den Veranstaltungen waren die Bezirkspolitiker und Vertreter der Verwaltung eingeladen: „Sie sind vor Ort im Austausch mit den Kindern und Jugendlichen über die Anliegen“, sagt Saskia Hoffmann. Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf schaute sich die Ideen an: „Wir sind ganz gespannt, was heute passiert und freuen uns auf die Anregungen“, sagte er.

Benrath Hohe Hecken am Spielplatz am Schloss, eine kurze Ampelphase beim Überqueren der Schlossallee, unübersichtliche Situationen durch geparkte Autos und viel Autoverkehr vor dem Annette-Gymnasium: Die fünf Mädchen der Gruppe „Rathausviertel“ dokumentierten die Situationen. „Wir fordern einen Fahrradstraße an der Schule“, sagen sie. Täglich komme es dort zu Konflikten zwischen den vielen Rad fahrenden Schülern und Autofahrern, schildern Antonia und Matilda.