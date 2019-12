Gemeindearbeit in Benrath : Warum wir gerne helfen

Benrath Viele Menschen im Düsseldorfer Süden helfen in ihrer Freizeit freiwillig anderen – zum Beispiel durch Arbeit in der katholischen Gemeinde. Wir stellen Ehrenamtler vor, ohne die viele Aktionen nicht möglich wären.

„Ohne Ehrenamt kann eine Gemeinde nicht funktionieren“, sagt Thomas Jablonka. Der Pfarrer der katholischen Gemeinden in Benrath und Urdenbach ist seit knapp anderthalb Jahren im Düsseldorfer Süden aktiv und positiv überrascht von der Einsatzbereitschaft der Menschen vor Ort. „Erst kürzlich brauchten wir spontan Hilfe, die Krippe in Herz Jesu fertig zu machen. Wir hatten sofort 15 freiwillige Helfer“, berichtet er. Vernetzung im Stadtteil und Präsens in der Lebenswelt der Menschen seien das Rezept, um erfolgreiche Freiwilligenarbeit zu organisieren.

Claudia Gutmann aus Benrath war schon immer in der Gemeinde aktiv: Als Kind zog sie mit den Sternsingern durchs Dorf und malte mit Kreide den Segen an die Hauswände. „Schon meine Eltern waren in St. Cäcilia mit dabei, ich bin so erzogen worden und für mich war es immer selbstverständlich, mich einzubringen“, erzählt Gutmann. Auch die Familie ihres Mannes hat ehrenamtlich für die Kirche gearbeitet, so dass sie das Engagement nach ihrer Hochzeit gemeinsam fortsetzen konnten. Inzwischen hat Claudia Gutmann Kinder, und natürlich folgen diese dem Vorbild der Eltern, sind Sternsinger, Messdiener und Lektoren im Gottesdienst. „Wir haben sie nicht dazu gedrängt, aber ich glaube, dass es ein gutes Beispiel für Kinder ist, wenn man es ihnen entsprechend vorlebt“, so Gutmann. Sie hofft, dass sich die Familientradition fortsetzt. „Aktive Ehrenamtler sind für eine Gemeinde so wichtig, ohne sie gäbe es keine funktionierende Gemeinschaft“, sagt sie. Ihr liegen vor allem die Kinder am Herzen, seit sechs Jahren ist sie daher unter anderem für die Sternsinger verantwortlich und betreibt Jugendarbeit in der Gemeinde.