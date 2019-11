Benrather Kulturkreis : Ein Forum für Künstler aus dem Süden

Info

Was Die Vernissage der Ausstellung „Sichtweisen“ findet am Sonntag, 1. Dezember, um 11 Uhr in der Orangerie statt.

Programm Es sprechen Karin Füllner als Vorsitzende des Benrather Kulturkreises sowie Eva-Marie Frings.

Öffnungszeiten Die Ausstellung läuft bis 8. Dezember, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr, sowie Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.