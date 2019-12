Im Bürgerhaus Benrath : Awo eröffnet „Lieb & Wert“ im Bürgerhaus

Die Second-Hand-Boutique, in der es Kleidung und Hausrat gibt, ist immer donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr für jedermann geöffnet.

Akkurat aufgereiht liegen Männer-, Frauen- und Kinderhosen in den Regalen. Blusen und Hemden hängen am Ständer. Das Ehrenamtler-Team mit Stephan Siebert-Hentschel, Elena Shmukler, Yulia Stoganova und Mohamed Alaa Sar Sar hat im Vorfeld zur Eröffnung von „Lieb & Wert“, der neuen Second-Hand-Boutique im Bürgerhaus Benrath für Kleidung und Hausrat, ganze Arbeit geleistet. Der Raum wurde komplett renoviert und neu eingerichtet. Und schon zur Eröffnung in dieser Woche gingen die ersten Stücke über die Theke. Ein guter Auftakt. Darüber freut sich auch Fanny Köhler, die seit Januar 2017 für die Arbeiterwohlfahrt die Flüchtlingsanlaufstelle „Welcome Point“ im Bürgerhaus leitet.

Entwickelt hat sich das Angebot aus einer am gleichen Ort angesiedelten Kleiderkammer für Flüchtlinge. „Die hatten Ehrenamtler aus der Nachbarschaft über einige Jahre betrieben“, erläutert Köhler. Vor allem in der Hochzeit der zugewiesenen Menschen war das Angebot stark nachgefragt. Doch als zuletzt immer weniger Bedürftige kamen, wurde es Ende 2018 beendet. Weil immer noch ein Grundstock an Spenden vorhanden war, überlegten Köhler und ihre Mitstreiter von der Awo, was man mit diesen machen könne. Die erste Überlegung war eine Art Givebox, aus der jeder kostenfrei Sachen entnehmen kann und selber Dinge, die er nicht mehr benötigt, hineinlegen und damit verschenken kann.