Aufwändige Graffitigestaltung : In Benrather Unterführung blättert schon die Farbe ab

Düsseldorf In der Verbindung zwischen Benrath und der Paulsmühle bricht an mehreren Stellen bereits die alte Farbe durch. Vor der Graffiti-Bemalung waren die Wände weiß gestrichen worden. Es gibt dort einen Feuchteschaden.

(hel) Im seit November bunt bemalten Fußgängertunnel zwischen dem Benrather Ortszentrum und der Paulsmühle beginnt schon der Lack abzublättern. Aufgeplatzt sind einzelne Stellen entlang der Unterführung. So kommt an einigen Stellen bereits die alte orangene Farbe wieder zum Vorschein. Der Bezirksverwaltungsstelle in Benrath ist der Schaden bekannt. „Ursache ist Wasser, das gegen die Farbschicht drückt“, erklärt Verwaltungsstellenleiter Nils Dolle. Zugleich begünstigten Erschütterungen durch fahrende Züge den Prozess. Das Risiko einer Beschädigung, so Dolle, habe man bereits bei der Gestaltung der schmalen Unterführung vor wenigen Monaten in Kauf nehmen müssen.