Eishalle bietet Kurse im Eiskunstlaufen : Vom Traum, eine Eisprinzessin zu sein

Trainerin Elena Zhelikhovskaya zeigt Kindern in der Benrather Eissporthalle, wie man eine Pirouette auf dem Eis macht. Die gebürtige Russin bietet Eiskunstlaufkurse für Kinder an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der neuen Benrather Eissporthalle werden von der Stiftung auch Eiskunstlaufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Die Nachfrage ist groß. Und schon die Kleinen lernen erste Kunststücke auf dem Eis.

Anna hat einen großen Traum. Die siebenjährige Benratherin will Eisprinzessin werden. Auf dem langen Weg, um eine Pirouette oder die Sprünge Axel und Doppellutz zu beherrschen, wagt die kleine Eiskunstläuferin die ersten Schritte – und zwar in einem Anfängerkurs, der in der neuen Benrather Eissporthalle an der Kappeler Straße neben dem öffentlichen Eislaufen zum Angebot zählt. Rund 15 Neulinge tummeln sich auf der Eisfläche, um beim „Eierlauf“ und Hütchen-Slalom zunächst einmal die notwendige Grund-Sicherheit auf den Kufen zu erlernen.