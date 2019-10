Nina Ensmann aus Düsseldorf : Ein Model mit Schlagkraft

Düsseldorf Nina Ensmann ist Model und seit Kurzem auch Darstellerin in der RTL-Soap „Unter uns“. Bevor die Wahl-Düsseldorferin die Laufstege eroberte, ging sie einer anderen Leidenschaft nach: dem Kampfsport.

Als Tochter einer ungarischen Mutter und eines schwedischen Vaters wurde sie im Münsterland geboren. „Ich bin ein echtes Landei“, beteuert Ensmann, „ich bin mit Tieren aufgewachsen und war als Kind ständig auf einem Pferdehof unterwegs.“ Doch mit zehn Jahren reicht ihr das Reiten nicht mehr aus. Ihre neue Leidenschaft: Taekwondo. In der koreanischen Kampfkunst bringt sie es bis zum dreifachen schwarzen Gürtel, ein Rang, der nur den Meisterschülern vorbehalten ist. Mit 21 Jahren kämpft sie in Wettkämpfen auf Landesebene. Doch dann muss sie sich entscheiden: Ein Leben für den Leistungssport oder doch eine Karriere als Model? „Mit Anfang 20 hatte ich durch die Wettkämpfe schon zwei Nasenbrüche und einen Bandscheibenvorfall hinter mir“, erinnert sich Ensmann. „An diesem Punkt musste ich mich zwischen Sport- und Modelkarriere entscheiden – und habe das Modeln gewählt.“

16 Jahre später bereut sie diese Entscheidung kein bisschen. „Mein Weg dorthin, wo ich heute stehe, war lang, aber voller toller Erfahrungen“, stellt sie rückblickend fest. Der besagte Weg führte sie auch in die Schauspielerei. Seit Sommer spielt Nina Ensmann in der RTL-Serie „Unter uns“ die Rolle einer jungen Anwältin.

Präsent ist Ensmann nicht nur vor Fernsehkameras, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Bei Instagram nimmt sie ihre rund 34.000 Follower mit durch die Höhen und Tiefen ihres Alltags. Doch ständig vor der Linse zu stehen, weckt in ihr keinen Perfektionismus. „Das Leben ist nicht perfekt – Warum soll ich dann perfekt aussehen?“: Das ist ihr Motto. Sich im Internet auch mal ungeschminkt oder verschwitzt nach dem Training zu präsentieren, ist für die Sportskanone kein Problem. „Mein Fans sollen merken, dass ich eine handfeste Person bin, quasi das Mädchen von nebenan. Ihnen etwas vorzumachen, macht keinen Sinn und wäre mir auch viel zu anstrengend.“

Auch auf ihre zahlreichen Reisen können Ensmanns Fans sie über Instagram begleiten – egal ob Shoppen in Tokio oder Hundeschlittenfahren in Schweden. „Dass ich nicht zuletzt durch meinen Beruf die Möglichkeit habe, so viel zu reisen, ist für mich der größte Luxus in meinem Leben“, erzählt die Blondine. Selbst wenn sie mal Urlaub hat, sucht sie das große Abenteuer. „Mein Traumurlaub wäre eine Motorradtour quer durch Amerika à la Easy Rider“, schwärmt Nina Ensmann, „oder ein Reiturlaub, in dem ich mit Cowboys die Kühe von Ranch zu Ranch treibe.“