Ladies Lunch in Düsseldorf : Auf den Spuren des Modemachers Pierre Cardin

Ladies Lunch in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Ladies Lunch war dieses Mal der Modedesigner Pierre Cardin Thema. Dabei wurden auch einige spannende Details aus dem Leben des Modeschöpfers ausgeplaudert.

Beim Rundgang erfuhren die Geladenen, darunter Constanze Krieger (Coroplast), die Galeristinnen, Claudia Gericke und Ariane Schneider-Paffrath, Nadine Schatz (Qiagen), Sabine Falke-Ibach (Vorstand Freundkreis Kunstpalast), Barbara Thiel (ThyssenKrupp), Beate Düsterberg (Sammlerin), Maike Borgwardt-Coenen (Christie’s), Sophia von Westerholt (Villa Griesebach), Eva Wimmer (Huawei), Rechtsanwältin Jana Schott und Susanne Düwel (Ministerium für Kultur und Wissenschaft) so manch amüsante Geschichte. So wurde von Mottenlöchern in den Original-Exponaten aus den 1960er/70er Jahren erzählt, von Jackie Kennedy, die einen schwarzen Lackmantel aus dem Pariser Hause Cardin zur Gartenarbeit trug, von der Affinität des millionenschweren Modemachers zu Wahrsagern und darüber, dass der Unternehmer einst ein It-Boy der Gesellschaft war.