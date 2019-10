Charity-Gala : Das Herzwerk wird zehn – und Jenny Jürgens feiert

Düsseldorf Die Schauspielerin hat beim Kampf gegen Altersarmut viele Mitstreiter gewonnen. Sie alle kamen zur Charity-Gala in die Turbinenhalle.

Freunde, Familie, Weggefährten und Sponsoren versammelte die Schauspielerin Jenny Jürgens am Freitagabend in der Turbinenhalle der Stadtwerke am Höherweg. Mit Isabel Varell ist sie schon seit Urzeiten befreundet, beide haben eine enge Verbindung zu Düsseldorf. Multitalent Varell, die singt und schauspielert und im WDR-TV eine Morgensendung moderiert, führte durch den Charity-Abend. Jürgens gründete im Jahr 2009 gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Düsseldorf das Projekt Herzwerk, mit dem sie sich gegen Armut im Alter einsetzt. „Ein wichtiges Thema, vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen in Altersarmut leben. Allein in Düsseldorf sind es momentan über 9000 Senioren, Tendenz steigend“, sagt Jürgens. Herzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen zu helfen. So wird ihnen die Teilnahme am kulturellen Leben, Arztbesuche, Kurzreisen, die Anschaffung wichtiger Haushaltsgeräte, Kleidung oder einer neuen Brille ermöglicht. Das Projekt wird ausschließlich über Spenden finanziert.