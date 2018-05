Ausstellung: Fotografin Anya Bartels-Suermondt in der Tonhalle

Düsseldorf Große, auch riesige Schwarz-Weiß-Fotos zum Drauf-spazieren-gehen - nur mit den Augen, natürlich. Darauf ein Mann, manche würden wohl sagen: ein Kerl. Mit Bart, langen Haaren, manchmal rauchend, manchmal nicht rauchend. Dicke Klunker an den Fingern, Sonnenbrille vor den Augen, oder auch offenen Blicks. Vermutlich kein Weichei, würde man denken - aber doch ein sehr einfühlsamer Mensch, einer für die leisen Töne, wie man spätestens weiß, wenn man seine Musik gehört hat: Diego El Cigala.

In Spanien und bei seiner Fan-Gemeinde in Deutschland ist er ein Star des Flamencos. Sein Konzert in der Tonhalle war am Wochenende, und am Tag davor wurde die Fotoausstellung einer Fotografin eröffnet, die vor 25 Jahren von Düsseldorf nach Madrid ging und den Musiker seit einigen Jahren auf seinen Tourneen begleitet: Anya Bartels-Suermondt. In Spanien ist sie berühmt für die Fotos, die sie von den Menschen des Landes gemacht hat, von Künstlern, Musikern, vom Stierkampf, auf Straßen und in Kneipen.