Douglas: Mrs. Bella auf "Influencer"-Tour

Düsseldorf Für eine Kampagne brachte Douglas drei der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen aus den Bereichen Beauty, Fashion und Lifestyle zusammen und schickte das Trio auf publikumswirksame Tour. Lisa-Marie Schiffner, Mrs. Bella und Tatjana Mariposa machten auch Zwischenstopp in einer Düsseldorf-Filiale des Kosmetikunternehmens. Gut gelaunt zeigten die Stars von Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat und Youtube den Mädels, wie ein dramatischer Augenaufschlag geht und die Lippen möglichst glamourös rüberkommen.

Passend dazu das Ambiente: Der Store an der Kö erstrahlte an dem Abend in pinkfarbenem Neonlicht, als sie dort spezielle Boxen von Designer Karl Lagerfeld vorstellten. Fans und Kunden konnten den jungen Internetstars bei Meet & Greets nahe kommen, es gab ohne Ende Autogramme. Vor ihrem Düsseldorf-Stopp waren sie in Hamburg und nach Düsseldorf noch in Berlin zu erleben. Für Mrs. Bella war es in der Landeshauptstadt übrigens ein Heimspiel. Sie lebt hier und darf sich zu Recht als eine extrem erfolgreiche Influencerin bezeichnen: Fast eine Million Fans folgen ihr auf der Videoplattform Youtube, 1,5 Millionen auf Instagram.