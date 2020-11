Alarmstimmung in Düsseldorf: Oscar Bruch warnt vor Corona-Folgen : Sein Riesenrad könnte bis Ostern laufen

Düsseldorf Schausteller Oscar Bruch kennt mindestens 30 Menschen, die 2021 keine Existenz mehr haben werden. Große Sorgen umtreiben ihn mit Blick auf die Schausteller und Veranstalter. Trotzdem plädiert er für einen Lockdown an Silvester – zum Schutz der Allgemeinheit.

Oscar Bruch Ich habe mein Leben so heruntergefahren, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ich in den Vorjahren vier Riesenräder und die DEG-Winterwelt gleichzeitig betreiben konnte. Ich komme tatsächlich etwas zur Ruhe.

Bruch Na ja, die Sorgen sind groß, besonders wegen meiner Mitarbeiter. Im Moment sind es 44, um die ich mich besonders kümmere. Ich brauche sie für die Zukunft. Das war ein Grund für das Düsselland in der Messe. Meine Leute mussten alle ein wenig Geld verdienen. Langeweile habe ich aber nicht. Wir überholen hier am Burgplatz das komplette Riesenrad. Die Filter werden ausgetauscht, Lämpchen ersetzt. Ich telefoniere mit meinem Steuerberater. Ich kümmere mich um Schadensbegrenzung. Seit 30 Jahren bin ich selbständig, aber zum ersten Mal schreibe ich rote Zahlen – im Corona-Jahr 2020.

Bruch Ich bin sehr gespalten. Angst habe ich persönlich nicht. Meine Großeltern im Zweiten Weltkrieg hatten Angst. Die Geschichte lehrt uns: Es geht immer weiter. Ich reiße mich zusammen. Corona flößt mir großen Respekt ein. Wovor ich Angst habe, das sind die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ich verstehe es auch nicht, wie ungehemmt die Menschen weitermachen. Auch im Lockdown gibt es Abende am Burgplatz und am Rheinufer, wo die Leute eng zusammenstehen und feiern, das schockiert mich. Abgesehen von den körperlichen Gefahren: Ich kenne sehr viele Menschen, die psychisch leiden unter der Krise, die Existenzängste haben. Das betrifft ja unsere Branche besonders.

Bruch Wenn die Bundesregierung hingeht und alle Volksfeste im Sommer und Weihnachtsmärkte verbietet, das sind Augenblicke, die mich an die Grenze bringen. Ich finde auch, dass wir Schausteller hinten überfallen. Klar geht es den meisten nicht gut, aber Schausteller und Veranstalter sind gar nicht richtig im Blickfeld. Wir haben eine schwache Lobby. Viele von uns machen sich Gedanken: Wovon wollen wir Weihnachten feiern? Ich kenne mindestens 30 Menschen, die 2021 keine Existenz mehr haben werden. Es ist eigentlich schon 5 nach 12. Ich sitze bei meiner Bank, und die will einen Liquiditätsplan. Und ich erkläre den Leuten dann: Wenn ich das sagen könnte, dann wäre ich ein Ober-Finanzexperte an der Börse. Die Überbrückungskredite nahm ich bei der KfW auf, ich weiß aber gar nicht, wovon ich die zurückzahlen soll. Und wenn ich mich umschaue in der Stadt: Leerstände ohne Ende, der Einzelhandel bricht auch langsam zusammen.