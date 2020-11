Nach Weihnachtsmarkt-Absage : Schausteller dürfen in Düsseldorf nun doch Buden aufstellen

Düsseldorf Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ist wegen Corona abgesagt. Nun bietet die Stadt den Schaustellern eine sogenannte Insellösung an. Bis zu fünf Stände dürfen mit genügend Abstand aufgebaut werden.

Geplant sind jeweils fünf Stände am Marktplatz, am Heinrich-Heine-Platz, an der Ecke Uecker-Nagel und Kö-Bogen, an der Schadowstraße vor P&C, an der Ecke Schadowstraße und Jan-Wellem-Platz und auf dem Schadowplatz. An all diesen Orten hatten Schausteller bereits für den Heimatsommer ihre Stände aufgebaut, diese bleiben bestehen und können auf maximal fünf Buden aufgestockt werden.