Nostalgie in Düsseldorf : Schöne Erinnerungen an den Kaufhof

Dieses Bild zeigt Mitarbeiter und Kunden beim Jubiläumsverkauf zu 100 Jahren Kaufhof im Jahre 1979. Eine riesige Torte gab es wohl auch. Foto: Privat

Düsseldorf Mit dem Kaufhof am Wehrhahn schloss nicht einfach nur ein Kaufhaus. Für viele Düsseldorfer war das ein bedeutungsvoller Ort, hübsche Anekdoten gibt es auch.

Vor fast drei Wochen schloss der Kaufhof am Wehrhahn. Auch wenn das Ende der Filiale schon länger bekannt war, konnten die Mitarbeiter ihre Traurigkeit und auch Wut nur schwer zurückhalten. Starke Gefühle für das Warenhaus gibt es auch in der Bevölkerung.

1970er Jahre: Edith Gola ist vorne rechts mit der schwarz geblümten Bluse. Foto: Privat

So erzählt etwa RP-Leserin Edith Gola warmherzig von ihren Erinnerungen an den Kaufhof. „Zum Start als ausgebildete Verkäuferin und zur Eröffnung des Warenhauses bekam jeder einen Schlüsselanhänger aus 835er Silber mit dem Radschläger und der Aufschrift: 30.10.69.“ 74 Jahre alt ist sie heute, bis 1981 arbeitete sie im Kaufhof am Wehrhahn. Einen Anstecker hat sie aufbewahrt, den die Mitarbeiter des Kaufhofs tragen sollten, um für die Kunden als Verkäuferin sichtbar zu sein – der ist gestaltet mit dem Schriftzug „Kaufhof“ und den Ringen. Aufbewahrt hat Gola noch eine Lohntüte. Eine recht amüsante Begegnung gab es 1978 mit Ephraim Kishon, der sein neues Buch signierte. „Ich kaufte es als Weihnachtsgeschenk für meinen Mann. Und auf meine Bitte hin gab es eine Widmung für Siegfried. Prompt gab es eine humorvolle Kurzfassung der Siegfried-Sage.“ Als Abschiedsgeschenk – Gola wechselte von Düsseldorf nach Kassel zum Kaufhof – gab es für sie als Entensammler eine Enten-Box. „Alles noch da und erinnert an eine wilde Zeit.“ Und sie erinnert an Spezial-Aufgaben wie den „C-Gang“: Das war der „Konkurrenz-Gang“ zu Karstadt, um deren Preise „auszuspähen“.

Der Kaufhof im Jahre 1971 – fotografiert von der Tonhallenstraße aus. Foto: Stadtarchiv

Info Die Geschichte des Kaufhauses Kaufhof Die Anfänge 1879 eröffnete Leonhard Tietz in Stralsund ein kleines Geschäft für Garne, Knöpfe und Stoffe. Geschäftsgrundsätze wie Festpreise, Barzahlung und Rückgaberecht waren ein Novum. Aktueller Stand Bei Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) rollt die Schließungswelle. Mit nur rund 130 Häusern will der Konzern zurück in die schwarzen Zahlen.

Bernhard Henter erinnert an seinen Vater, der die Eröffnung des Kaufhofs am Wehrhahn als Angestellter in der Gardinenabteilung miterlebte und wie Edith Gola „zur Erinnerung und zum Dank für den Einsatz“ einen Radschläger als Schlüsselanhänger aus Silber erhielt. Zu Verstimmung soll laut Erinnerung von Henter in der Belegschaft aber geführt haben, dass mit diesem Anhänger zusätzliche Arbeitszeit der vorangegangenen Tage entgeltfrei abgegolten wurde.

Diesen Kaufhof-Anstecker mit den typischen Ringen gab es für Mitarbeiter zum Start. Foto: Privat