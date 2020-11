Corona-Pandemie : Roboter kontrolliert Maskenpflicht an Düsseldorfer Königsallee

Roboter Pepper kontrolliert am Eingang zum Sevens an der Kö die Maskenpflicht. Foto: Sevens

Düsseldorf Am Eingang des Düsseldorfer Einkaufscenters Sevens passt ab sofort Roboter „Pepper“ auf und spricht Maskenmuffel auf ihr Versäumnis an. Das Vorgehen hat gleich mehrere Gründe.

Ein Roboter kontrolliert am Eingang zum Einkaufscenter Sevens an der Königsallee ab sofort die Maskenpflicht. Die weiße Figur in Kindergröße kann durch eine spezielle Programmierung erkennen, ob eine vorbeigehende Person eine Maske trägt oder nicht. Hält sich jemand nicht an die Regeln, spricht ihn Pepper an, und zwar „freundlich“, wie die für das Projekt Verantwortlichen betonen.

Entwickelt wurde es von der Pur Group mit dem Unternehmen Entrance Robotics. In einer Pressemitteilung wird betont, dass so „zu einem besseren Schutzbewusstsein der Besucher“ beigetragen werden soll. Zudem sollen die Mitarbeiter entlastet werden und den Besuchern soll durch ein mögliches Selfie mit Roboter Pepper „eine kurze Ablenkung von der belastenden Lockdown-Situation“ ermöglicht werden.

„Besonders jetzt in der Zeit des Lockdowns ist es wichtig, durch innovative Service-Robotik Menschen das Leben leichter zu machen. Sie trägt dazu bei, Risikogruppen besser zu schützen. Das stetige Tragen einer Maske ist hierbei ausschlaggebend, deswegen ist die automatische Maskenerkennung so wichtig“, erklärt Marc Schmidt, CEO von Entrance Robotics. Das Sevens sei in Verbindung mit der Pur Group das zweite Einkaufszentrum in Deutschland, das auf diese neue Technologie setze.