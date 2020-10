Burgplatz in Düsseldorf : Das Riesenrad steht ab Montag still

Das Riesenrad steht ab Montag still

Burgplatz in Düsseldorf

Das Riesenrad am Burgplatz fährt nur noch bis Sonntag. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das hatte sich Oscar Bruch eigentlich ganz anders vorgestellt: Sein Riesenrad auf dem Burgplatz wird jetzt doch vom Corona-Lockdown ausgebremst. Ein paar Fahrten gibt es zuvor aber noch.

Kaum hat sich das Riesenrad auf dem Burgplatz in Düsseldorf so richtig in Bewegung gesetzt, da ist auch schon wieder Schluss mit den beliebten Rundfahrten. Auch Oscar Bruch muss sich den neuen Corona-Bestimmungen beugen und plant, den Betrieb ab Montag einzustellen.