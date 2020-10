Supermodel Toni Garrn kommt zum Düsseldorfer Nachhaltigkeitspreis : Nachhaltigkeitspreis mit Prominenz

Toni Garrn will zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis nach Düsseldorf kommen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Die komplette Veranstaltung wird zwei Tage lang via Streams übertragen. Auch Prominente und bekannte Politiker sagten ihre persönliche Teilnahme bereits zu. Neben Supermodel Toni Garrn ist auch Fußball-Legende Gerd Müller mit von der Partie.

Stefan Schulze-Hausmann ist entschlossen, am 3. und 4. Dezember den 13. Deutschen Nachhaltigkeitstag und die Preisverleihungen im Hotel Maritim am Flughafen zu veranstalten. Persönlich teilnehmen wollen Ursula von der Leyen, ehemalige Bundesverteidigungsministerin und heute Präsidentin der Europäischen Kommission. Auch Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz will laut Schulze-Hausmann kommen sowie Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller (CDU), Supermodel Toni Garrn und Moderatorin und Autorin Nina Ruge. Wegen der Corona-Krise hat sich der Veranstalter auf ein deutlich kleineres Publikum eingestellt. Er bleibe seinem Plan einer Hybrid-Veranstaltung mit präsenten Teilnehmern, virtuellen Elementen und einem ausgefeilten Stream „unter strenger Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln sowie weiterer Maßnahmen treu“.