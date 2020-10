Witzige Aktion einen Düsseldorf Traditionsvereins : DEG trotzt Feuer und Wasser

Düsseldorf In witzigen Filmen präsentiert der Eishockey-Club seine neuen Trikots. Damit legt er nach der Soundbox mit frechen Parolen gegen Köln und „Tor-Ekstasen“ nun eine weitere Aktion für Fans nach, während die Spieler hoffen, irgendwann wieder spielen zu können.

So präsentiert die DEG drei neue Trikots und den ebenfalls neuen Spielerhelm für die Saison 2020/21. Sie sind in den Grundfarben Rot, Gelb und Grün gehalten, der Helm ist blau. Anlässlich des 85. Geburtstags des Clubs zeigen alle Trikots verschiedene Logos aus der langen Historie der DEG, zudem ist der bergische Löwe prägnant auf der Vorderseite zu sehen, den Kragen ziert eine „85“.

Dazu gibt es vier Videos, die verschiedene Protagonisten in dem neuen Look zeigen, während sie tapfer den vier Elementen Feuer, Luft, Wasser und Erde trotzen. So tragen Taucher von Jürgens Tauchschule in Flingern das grüne Trikot unter Wasser. Retter der Düsseldorfer Feuerwehr und der Feuerwache Gerresheim befreien das gelbe Trikot aus den Flammen.