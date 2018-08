Düsseldorf: Erstes DEG-Sammelalbum für die Fans

Düsseldorf Sammelalben sind keine neue Erfindung, doch nun gibt es was Neues für DEG-Fans gibt es nun: Sticker von den Rot-Gelben.

Der Verein wird in den kommenden Tagen über seine Homepage auch ein Gewinnspiel zur Vergabe der Fansticker veranstalten. So werden etwa 15 Fans ihr eigenes Klebebild erhalten – genau wie die DEG-Legenden Daniel Kreutzer, Helmut de Raaf und Walter Köberle. 20 Fans werden sich im Sticker-Album wiederfinden können. Zwei Hochformate sind für Anhänger aus der RP-Leserschaft reserviert. Motive und Begründung bis 6. August per Mail an duesseldorf@rheinische-post.de. Die DEG sucht die Sieger aus.