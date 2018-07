Weiter-Vorstand Helga Hesemann über Düsseldorf

Düsseldorf Jeder hat seine Lieblingsorte in der Stadt. Dieses Mal verriet uns Helga Hesemann, wo es sie hin treibt. Seit mehr als 30 Jahren ist sie Vorstandsmitglied der Düsseldorfer Weiter, Düsseldorfs einzigem Heimatverein nur für Frauen, seit knapp 15 Jahren ist sie dessen erste Vorsitzende.

Geboren und aufgewachsen ist Helga Hesemann in Benrath, ihrem absoluten Lieblingsstadtteil von Düsseldorf – obwohl sie inzwischen seit Jahrzehnten in Friedrichstadt wohnt. „Ich bin in Benrath zur Schule gegangen, habe im damaligen Schloss Lyzeum die mittlere Reife abgelegt und später einige Jahre in der Benrather Filiale einer großen Bank gearbeitet“, erinnert sich Hesemann. Erst nachdem sie geheiratet hatte – ihren Mann traf sie übrigens in der Tanzschule – zog sie zu ihm in die Friedrichstraße und lernte ihre Heimatstadt Düsseldorf richtig kennen und lieben. So ist es kein Wunder, dass sie seit mehr als 30 Jahren Vorstandsmitglied der Düsseldorfer Weiter, Düsseldorfs einzigem Heimatverein nur für Frauen, ist und seit knapp 15 Jahren dessen erste Vorsitzende. „Obwohl ich immer gearbeitet habe, wollte ich mich, als die Kinder größer waren, ehrenamtlich für die Stadt einsetzen“, erzählt Hesemann. Inzwischen ist dieses Engagement längst ein Fulltimejob geworden. Hier sind ihre Lieblingsorte.