Food-Messe eat&Style startet in Düsseldorf

Eat&Style startet in Düsseldorf

Düsseldorf Die eat&Style ist eine bundesweit anerkannte Food-Messe. Nun haben sich die Veranstalter dazu entschieden, dass der Auftakt in der Landeshauptstadt sein soll.

Von Stand zu Stand flanieren, neue kulinarische Trends entdecken und an jeder Ecke Köstlichkeiten probieren: Für Feinschmecker ist die eat&Style ein großes Highlight im jährlichen Genusskalender. Vom 13. bis 15. Oktober feiert Deutschlands größtes Food Festival Tour-Auftakt in Düsseldorf. Drei Aspekte sind bedeutsam: Die eat&Style findet erstmals nur zwei Tage statt, es gibt erstmals eine Food-Night, und es ist das zweite große Event, das von Köln nach Düsseldorf gewandert ist, nachdem schon 2017 die Kunstmesse Art Fair in Düsseldorf stattfand.