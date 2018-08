DEL: Düsseldorfer EG veröffentlicht Sammelalbum

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG bringt ein Sammelalbum mit Stickern heraus, das sich ausschließlich rund um die Geschichte des achtmaligen Deutschen Eishockey-Meisters dreht.

Das Album ist eine Kooperation mit der Stickerstars GmbH und den Real-Märkten aus Düsseldorf und Ratingen. Verkaufsstart der Sticker ist beim Heimauftakt in die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga am 16. September gegen die Iserlohn Roosters (14 Uhr) im ISS Dome. Anschließend sind die Sammeltüten in Real-Märkten erhältlich. Eine Tüte mit fünf Stickern kostet 80 Cent. Das Starter-Paket mit dem Album und fünf Tüten kostet vier Euro. Die DEG versichert, dass es keine Bilder mit „künstlicher Verknappung“ geben wird. Alle Motive sind gleich oft in den Tüten.