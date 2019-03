Tischtennis-Bundesliga: Borussias Generalprobe für die Play-offs

Der Tischtennis-Bundesligist trifft am letzten Spieltag der Hauptrunde auf den TSV Bad Königshofen.

Irgendwie dient den Borussen das letzte Match der Hauptrunde in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) gegen den TSV Bad Königshofen (Sonntag, 15 Uhr, Ernst-Poensgen-Allee 58) bereits als Vorbereitung auf die Play-offs. Dass die Plastikballkünstler vom Staufenplatz in der entscheidenden Meisterschaftsphase mit dabei sind, steht bereits fest. Nur, ob der amtierende Meister als Tabellenerster, -zweiter oder -dritter in die Play-offs startet, wird sich am letzten Rückrundenspieltag entscheiden.