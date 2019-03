Handball: Angermund erwartet starkes HSG-Team im Derby

Trotz eines Vorsprungs von sechs Punkten hat Handball-Oberligist TV Angermund großen Respekt vor dem Tabellensiebten.

(hinz) Nachdem rund zwei Drittel der Saison in der Handball-Oberliga gespielt sind, liegt der TV Angermund mit nur sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Unitas Haan auf einem komfortablen vierten Platz. Dennoch trauert TVA-Trainer Ulrich Richter dem einen oder anderen Zähler aus der Hinrunde hinterher: „Alles liegt noch eng beieinander. Deshalb ist es bedauerlich, dass wir einige Punkte in der Hinrunde liegen gelassen haben“. Dazu gehört auch das Lokalderby gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II, welches mit 28:24 an die Spielgemeinschaft ging.