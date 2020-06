Galopp : Favorit im Derby-Trial weit vorne

Düsseldorf Der von Championtrainer Henk Grewe in Köln für das Gestüt Auenquelle trainierte dreijährige Hengst Adrian triumphierte mit Andrasch Starke im Sattel im RaceBets.de – Derby-Trial über 2200 Meter auf der Grafenberger Galopprennbahn.

„Junge Trainer müssen unterstützt werden“, dachte sich Peter-Michael Endres, Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins und Besitzer von Rennpferden, vor rund eineinhalb Jahren im Vorfeld einer Versteigerung von einjährigen Pferden in Baden-Baden. Er beauftragte den Kölner Trainer Henk Grewe zum Kauf eines Hengstes. Der wurde bei einem Pferd namens Adrian fündig. Immerhin 52.000 Euro musste Endres zu seinem Erwerb auf den Tisch legen. Im Nachhinein war dies trotz des respektablen Preises ein guter Kauf. Am Samstag gewann Adrian, inzwischen drei Jahre alt, mit Andrasch Starke im Sattel auf der Grafenberger Rennbahn das Derby-Trial.

Eine Vorprüfung auf das Deutsche Derby am 12. Juli in Hamburg. Für diesen Klassiker, mit 650.000 Euro eines der höchstdotierten Pferderennen in Europa, gilt der Hengst jetzt als Mitfavorit. Es gibt nur ein Problem: Ein Schimmel hat in der 150jährigen Geschichte des Klassikers noch nie gewonnen. „Irgendwann muss diese Serie mal zu Ende gehen“, meinte Endres am Samstag. Es war der Stil des Sieges, der Eindruck machte, auch wenn es nur vier Gegner zu schlagen gab. „Ein richtig gutes Pferd“, meinte Grewe, 37, inzwischen die erste Adresse im deutschen Galopprennsport. Vergangenes Jahr war er zum ersten Mal Deutscher Meister seiner Berufssparte, das könnte ihm wieder gelingen. Seitdem sich der ehemalige Assistent des Düsseldorfer Trainers Sascha Smrczek vor einigen Jahren in Köln einen eigenen Stall aufgebaut hat, ist es steil nach oben gegangen. Aktuell hat er sogar ein Luxusproblem, denn „ich werde wohl fünf oder sechs Pferde im Derby laufen lassen“, sagt er.