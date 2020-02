Veilchendienstag 2020 : RP-Wagen mit Löwen und einer Botschaft

Mönchengladbach Den Zug vom Wagen aus erleben – das konnten RP-Leser und Promis aus Mönchengladbach. Das Motto: Bürgern eine Stimme geben.

Für Susanne Feldges von der Agentur Alldesign, frisch gewählte Vorsitzende des Vereins Next.MG, ging sogar ein Traum in Erfüllung: „Der Wahnsinn!“, freute sie sich und übernahm gleich stimmgewaltig das Mikro. Ihr Fazit: „Wenn die Wirtschaftsförderung Großinvestoren in die Stadt locken will, dann sollte sie sie im VDZ mitziehen lassen.“ Auch für den Immobilienmakler Frank Mund war es das erste Mal: „Ein tolles Erlebnis!“ RP-Leserin Stefanie Schmidt aus Rheydt hatte den Platz im Wagen gewonnen und fand es eine besondere Perspektive, den Zug zum ersten Mal „von oben“ zu erleben. Ihre Karnevalsfreunde feuerten sie auf der Lüpertzender Straße lautstark an.