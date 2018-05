Lokalsport: Boll soll die Basis für den Titel legen

Düsseldorf Heute um 15 Uhr beginnt das Finalrückspiel Borussias in der Tischtennis Champions League bei Fakel Orenburg. Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel haben die Düsseldorfer eine gute Chance - sofern ihre Nummer eins erneut groß aufspielt.

Danny Heister muss heute bis 14.30 Uhr noch einige knifflige Fragen beantworten und wichtige Entscheidungen treffen. Bis dahin muss Borussias Cheftrainer dem Schiedsgericht des heutigen Finalrückspiels (Beginn 15 Uhr) der Tischtennis Champions League zwischen dem TTC Fakel Orenburg und den Düsseldorfern seine Mannschaftsaufstellung mitgeteilt haben. Es gilt vor allem herauszufinden, ob Heister Anton Källberg (Weltrangliste/WR 83) oder Stefan Fegerl (WR 48) an den Tisch schicken wird. Timo Boll (3), der mit zwei Siegen entscheidenden Anteil am 3:2-Hinspielerfolg hatte, und Kristian Karlsson (18), der den dritten Düsseldorfer Erfolg beisteuerte, sind gesetzt.

Heister muss zudem entscheiden, ob Boll an Position zwei aufgeboten wird, um mit einem einkalkulierten Sieg gleich zum Auftakt den Druck auf Orenburg zu erhöhen. Dann würde Karlsson an die Spitzenposition rücken. Keine schlechte Option, denn der Schwede hat im Hinspiel bewiesen, dass er neben Dimitrij Ovtcharov (WR 2) durchaus auch Jun Mizutani (13) bezwingen kann. Gegen Orenburgs Japaner konnte Karlsson allerdings seinen Matchball nicht nutzen.

Schließlich müsste Borussias Trainer herausfinden, ob sein Kollege in Orenburger Diensten, Vladimir Endolov, den deutschen Nationalspieler Ovtcharov aufbietet. Im Hinspiel hatte "Dima" seine Partien gegen Boll und Karlsson glatt verloren. Aufgrund einer langwierigen Verletzung am Oberschenkelhals war Ovtcharov deutlich bewegungsgehemmt, nicht frei im Kopf und nach eigener Aussage lediglich ein Schatten seiner selbst. Sollte Endolov für seine nominelle Nummer eins Alexey Liventsov (WR 92) an den Tisch schicken, haben indes alle Borussen gute Erfolgsaussichten gegen ihn.