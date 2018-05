Tischtennis: Borussia Düsseldorf gewinnt Hinspiel gegen Orenburg

Der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf darf auf den fünften Champions-League-Sieg seiner Vereinsgeschichte hoffen.

Die Mannschaft von Timo Boll gewann am Sonntag das Final-Hinspiel gegen den russischen Titelverteidiger Fakel Orenburg und seinen deutschen Star Dimitrij Ovtcharov mit 3:2. Das Rückspiel findet am kommenden Freitag in Russland statt.