Lokalsport: Borussia fehlt noch ein Schritt zum Titel

Düsseldorf Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister tritt morgen zum Champions-League-Finalrückspiel in Russland an.

Die Reise in die weit entfernte russische Stadt begann bereits am Dienstagmorgen. "Wir wollen uns optimal vorbereiten und nichts dem Zufall überlassen", sagte Manager Andreas Preuß. "Ich bin optimistisch, der Tisch ist gedeckt, trotzdem sind wir noch weit vom Ziel entfernt. Ich erwarte ein völlig offenes Spiel, denn Orenburg war in der Vergangenheit immer unglaublich heimstark, so dass ich davon ausgehe, dass sie sich auch jetzt noch einmal steigern werden."