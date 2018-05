Lokalsport: Handballer helfen Hospizdienst

Düsseldorf Beim Pfingstturnier von Jahn/West kommt der Erlös Kindern zugute.

Das Internationale Kleinfeld-Handballturnier des SC West gehört zum Pfingstfest in Düsseldorf wie das zumeist hervorragende Wetter einfach dazu. Am Samstag und Sonntag läuft bereits die 59. Auflage dieser Veranstaltung, wie in den Jahren zuvor auf dem Kunstrasenplatz an der Schorlemer Straße.