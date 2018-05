Kolumne „Made in Düsseldorf“: "Schlips ab" - jetzt sogar im Industrie-Club

Düsseldorf 106 Jahre nach seiner Gründung lockert der renommierte Düsseldorfer Industrie-Club seine Krawattenregel. Zum Mittagessen darf der Schlips ab. Daimler-Chef Dieter Zetsche gilt als Vorreiter der Schlips-Ab-Bewegung, auch in Düsseldorf.

Dort saßen einst die Größen der Schwerindustrie wie Krupp-Patriarch Berthold Beitz und andere mächtige Herren mit Nachnamen wie Haniel, Henkel oder Thyssen. Und in diesen Kreisen stellte sich überhaupt nicht die Frage, ob die Krawatte beim Herrentreff im Club verhandelbar ist. Wahrscheinlich trug man in den ersten Jahren des Clubs sogar noch Frack, Stresemann oder Smoking, wo die edle Fliege den Mann zierte. Jedenfalls am Krawattenzwang hielt man an der Elberfelder Straße fest. Mit eigenartigen Episoden. Denn mit dieser Regel nahm man es ernst. Wer keine Krawatte trug, musste draußen bleiben oder eine vom Club gestellte Leihkrawatte anziehen. Die aber war gut für jedermann erkennbar und offenbarte, dass der Träger den Schlips ganz offensichtlich vergessen hatte.