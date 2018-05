Düsseldorf : Was der Flughafen für Koalas tut

Düsseldorf Dreimal in der Woche gibt es einen Direktflug von Miami nach Düsseldorf, und das freut nicht nur hiesige Urlauber und Geschäftsreisende: Auch die acht Koalas im Zoo der Nachbarstadt Duisburg haben was davon. Denn weil die am liebsten erntefrischen Eukalyptus mögen, muss der für sie im Winter (im Sommer wächst er auf der zooeigenen Plantage) eingeflogen werden. Rund zehn Tonnen werden jedes Jahr gebraucht.

Jetzt hat der Flughafen die offizielle Patenschaft für Koala "Gooni" (bedeutet "Traum" in der Sprache der Aborigines) übernommen und sorgt so für einen Teil der Beschaffungs- und Transportkosten. Dank der Direktverbindung, betont der Flughafen stolz, finde der Eukalyptus auch ohne Zeitverlust seinen Weg in den Zoo. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und wünschen Gooni und den anderen Koalas im Zoo allzeit guten Appetit", sagt Flughafen-Chef Thomas Schnalke dazu.

