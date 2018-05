Konzert : Sydney Youngblood im Quartier Bohème

Düsseldorf Eigentlich heißt er ja Sydney Ford, der amerikanische Soul-Sänger, der Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre gigantische Erfolge in den internationalen Charts feierte. Bekannter ist er unter seinem Pseudonym "Youngblood" (Junges Blut) - seine indianische Großmutter nannte ihn als Kind so wegen seines aufgeweckten Charakters. Morgen ist der Sänger ("If only I could" und "Sit and Wait") und Ex-Dschungelcamper der Stargast bei "Greatest Hits Spezial" im Quartier Bohème - im Fokus steht Musik aus den 90ern und der Dekade nach der Jahrtausendwende.

Außerdem plant der 57-Jährige ein neues Album und singt Hits daraus. Ab 22 Uhr geht's los mit Sydney Youngblood. Bekannt wurde Sydney Youngblood erst in den 1980er Jahren. Als Soul-Sänger erarbeitete er sich durch kleinere Auftritte seinen ersten Plattenvertrag. 1989 feierte er mit dem Song "If only I could" seinen großen Durchbruch. Mit Hits wie "Sit and Wait" und "I'd rather go blind" gewann er sogar mehrere goldene Schallplatten. In diesem Jahr machte er gemeinsam mit anderen Promis in der RTL-Show Dschungelcamp mit, erhielt aber nicht genug Stimmen von den Zuschauern und wurde frühzeitig rausgewählt. Zwischendurch sagte er : "Ich hau' ab, das ist mir alles zu viel. Wenn ich rausgewählt werde, bin total gestört", sagte der Sänger.

(jur)