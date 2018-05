Hassels : Elfjähriger bei Unfall leicht verletzt

Hassels Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Sonntagvormittag. An der Ecke Graudenzer Straße/Tönisstraße war dabei ein Elfjähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei waren der Junge und ein Freund gegen halb zwölf mit ihren Fahrrädern auf der Graudenzer Straße Richtung Tönisstraße unterwegs. Als der Elfjährige links abbiegen wollte, wurde er von einem von links kommenden Auto erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Dem Jungen zufolge stiegen der Fahrer und der Beifahrer des Autos, eines dunklen Ford Kombi, aus und schauten sich das Fahrzeug an.

Sie sollen sich in englischer Sprache unterhalten haben. Um den Jungen kümmerten sie sich nicht, sondern stiegen in den Wagen und fuhren weiter. Der Fahrer soll 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er hat kurze graue Haare und trug ein schwarzes T-Shirt. Im Wagen soll sich außer Fahrer und Beifahrer ein weiterer Mann befunden haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0211-8700.

(lai)