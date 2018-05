Stockum: Montessori-Grundschule Farnweg feiert Richtfest

Stockum In die Erweiterung und Modernisierung der Schule werden 8,6 Millionen Euro investiert.

Die städtische Montessori-Grundschule am Farnweg, die zurzeit von mehr als 300 Schülern in zwölf Klassen besucht wird, leidet unter Raummangel. Das wird nun durch einen Umbau und einen Anbau behoben, für die jetzt Richtfest gefeiert werden konnten.

Insgesamt werden 8,6 Millionen Euro an dem Schulstandort investiert. "Mit der Erweiterung der Grundschule am Farnweg stellen wir nicht nur die rein platztechnische Versorgung sicher. Wir sorgen gleichzeitig auch für eine optimale und moderne Lern- und Lehratmosphäre für die Schüler- und Lehrerschaft", sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Ein eingeschossiger und stark sanierungsbedürftiger Anbau wurde abgerissen und durch einen zweigeschossigen Bau, der aus zwei Baukörpern besteht, ersetzt. Beide Gebäude gleichen sich äußerlich dem vorhandenen Schulgebäude an, erhalten etwa die gleiche Dachform und Höhe. In ihnen wird eine Mensa eingerichtet. Zudem werden in dem Erweiterungsbau Klassen- mit Nebenräumen und Räume für die neun OGS-Gruppen geplant. Bislang findet die Ganztagsbetreuung seit zehn Jahren provisorisch in sechs Containern statt, die auf dem Schulhof aufgestellt wurden. Mit dem Erweiterungsbau wird eine Nutzfläche von rund 1300 Quadratmetern neu geschaffen. Er wird, ebenso wie die Außenanlagen, barrierefrei gestaltet und wo es möglich ist, wird der Bestandsbau barrierefrei nachgerüstet. Auch die Lehrer erhalten mehr Platz, denn der alte Verwaltungstrakt wird umgebaut. Dabei wird das Lehrerzimmer vergrößert. Der Neubau soll nach dem aktuellen Zeitplan im Oktober fertiggestellt werden. Der Verwaltungstrakt im Bestandsgebäude wird ab Juli 2018 umgebaut und saniert, wenn die Schülerschaft den Neubau bezogen hat. Mit der Umsetzung ist die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) als Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf beauftragt.