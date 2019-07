Brandstiftung in Düsseldorf : Drei Jugendliche sind mögliche Brandstifter

Brandstiftung in Düsseldorf

Erheblicher Sachschaden war beim Brand eines Gebäude der Graf-Recke-Stiftung entstanden. Drei Jugendliche stehen im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.

(RP) Nach dem Brand in einer Lagerhalle der Graf-Recke-Stiftung in Wittlaer am vergangenen Donnerstag hat die Polizei jetzt drei Jugendliche im Alter von 13, 16 und 17 Jahren als mögliche Täter ermittelt. Sie stammen aus einer Jugendeinrichtung im Düsseldorfer Norden.