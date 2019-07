Feuer in Düsseldorf : Auch zweites Strohpuppen-Paar der Löricker Schützen abgebrannt

Lörick Knapp zwei Wochen nachdem zwei Strohpuppen, die auf das Löricker Schützenfest hinweisen sollten, abgebrannt sind, wurde in der Nacht zu Montag ein zweites Paar aus Stroh offensichtlich in Brand gesetzt.

Fassungslos schaut Paul Adams auf die traurige Szenerie vor der Kirche an der Löricker Straße. Keine zwei Wochen nachdem zwei künstlerisch gestaltete Strohpuppen, die auf das bevorstehende Jubiläumsschützenfest zum 150-jährigen Bestehen der Bruderschaft ab dem 2. August am Ehrenmal hinweisen sollten, abgebrannt sind, ist in der Nacht zu Sonntag auch das zweite Paar aus Stroh ein Opfer der Flammen geworden. „Das kann nur Brandstiftung gewesen sein, uns fehlen die Worte“, sagt Adams. 100 Stunden habe man allein an den Entwürfen der nach dem Vorbild der Hammer Schützen mit großem Aufwand angefertigten Strohpuppen gesessen. „In Hamm machen die Schützen das schon seit sechs Jahren, da ist nie etwas passiert. Und bei uns in Lörick geht innerhalb von 14 Tagen gleich zweimal alles in Flammen auf“, so der Ehrenoberst.