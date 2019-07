Malkastenfest : Auf den Spuren von Jacobi

Düsseldorf Erst eröffneten Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche im Schützen-Festzelt auf den Oberkasseler Rheinwiesen die Kirmes, später eilten sie in den Malkastenpark.

Düsseldorf ist eine Stadt mit vielen Facetten – das erlebten Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche im Schnelldurchlauf: Erst eröffneten sie im Schützen-Festzelt auf den Oberkasseler Rheinwiesen die Kirmes, später eilten sie in den Malkastenpark. Dort wurde eine jüngere, trotz Fehlen jeglicher Karussells sehr beliebte Tradition begangen: das gemeinsame Sommerfest des Malkasten-Künstlervereins, des Kunstpalasts und der Kunsthalle. Unter den prächtigen Bäumen im Jacobipark feierten Hunderte Kulturschaffende und Kulturfreunde den Sommer – nicht als geschlossene Gesellschaft, sondern offen für alle Besucher.

Die Idee des gemeinsamen Sommerfests ist rund anderthalb Jahrzehnte alt, Malkastenchef Robert Hartmann zog beim Anblick der auf Bierbänken rege plaudernden Gäste, darunter auch viele Familien, aber viel größere historische Linien: Er erinnerte daran, dass der Jacobipark der erste bürgerliche Landschaftspark in Deutschland gewesen war und der Namensgeber Friedrich Heinrich Jacobi einst viele Geistesgrößen bis hin zu Goethe zu Treffen in Düsseldorf versammelt habe. „Das ist immer noch der Grundgedanke“, sagte Hartmann. Künstlerin Ulrike Zilly zeigte sich erfreut, dass so viele Besucher da waren – immerhin bedeutet das Fest für den traditionsreichen Künstlerverein eine lange und arbeitsreiche Vorbereitung.